Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 83,45 EUR abwärts.

Um 09:07 Uhr rutschte die Siltronic-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 83,45 EUR ab. Die Siltronic-Aktie sank bis auf 83,20 EUR. Bei 83,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 194 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei 88,35 EUR markierte der Titel am 11.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Am 12.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 58,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 73,67 EUR je Siltronic-Aktie an.

Siltronic ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 417,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 12.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 11.03.2025.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Siltronic-Gewinn in Höhe von 8,00 EUR je Aktie aus.

