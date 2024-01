Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagnachmittag kaum verändert

Kurs der Siltronic

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 92,75 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Siltronic-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 92,75 EUR. Bei 94,00 EUR erreichte die Siltronic-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siltronic-Aktie bisher bei 92,25 EUR. Bei 92,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 47.356 Siltronic-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.01.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 1,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 58,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 37,04 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 79,67 EUR aus.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,10 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 349,10 EUR – das entspricht einem Abschlag von 16,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 417,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 12.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 11.03.2025.

Experten taxieren den Siltronic-Gewinn für das Jahr 2022 auf 12,27 EUR je Aktie.

