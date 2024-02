Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag in Grün

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 90,45 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 90,45 EUR. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 90,45 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 88,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.368 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 3,92 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,43 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,77 EUR, nach 3,00 EUR im Jahr 2022. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,67 EUR.

Siltronic ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,10 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 349,10 EUR – das entspricht einem Abschlag von 16,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 417,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 11.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2023 5,87 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

