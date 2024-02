Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagvormittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 89,15 EUR zu.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 89,15 EUR. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 89,45 EUR an. Mit einem Wert von 88,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 600 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 5,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,40 EUR. Dieser Wert wurde am 13.05.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 34,49 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,77 EUR, nach 3,00 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,67 EUR je Siltronic-Aktie an.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,10 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 349,10 EUR – eine Minderung von 16,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 417,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 12.03.2024 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Siltronic dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,87 EUR je Aktie belaufen.

