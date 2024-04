Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Nachmittag freundlich

So bewegt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Siltronic legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 80,40 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 80,40 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siltronic-Aktie bei 81,25 EUR. Bei 80,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41.173 Siltronic-Aktien.

Am 09.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 16,92 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,40 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,02 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 84,80 EUR an.

Am 26.10.2023 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 02.05.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 02.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,027 EUR je Aktie belaufen.

