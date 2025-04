Siltronic Aktie News: Siltronic bricht am Mittwochnachmittag ein

Blick auf Siltronic-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 7,5 Prozent auf 32,90 EUR.

Das Papier von Siltronic befand sich um 15:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 7,5 Prozent auf 32,90 EUR ab. In der Spitze büßte die Siltronic-Aktie bis auf 32,58 EUR ein. Bei 34,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 55.229 Siltronic-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.04.2024 bei 86,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 163,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 0,97 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,158 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 53,00 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Am 06.03.2025 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 1,01 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 360,60 Mio. EUR – ein Plus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 356,60 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Siltronic am 30.04.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 01.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2025 -2,272 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor 3 Jahren eingebracht

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zum Start des Freitagshandels schwächer

Schwacher Handel: TecDAX zum Start des Mittwochshandels mit Abgaben