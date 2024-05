Siltronic Aktie News: Siltronic büßt am Donnerstagnachmittag ein

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 73,55 EUR.

Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 73,55 EUR abwärts. Im Tief verlor die Siltronic-Aktie bis auf 73,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 74,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.509 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 27,80 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,40 EUR am 13.05.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 20,60 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,828 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 87,60 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Am 02.05.2024 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,86 EUR, nach 3,56 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 343,50 Mio. EUR – eine Minderung von 27,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 472,10 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 24.07.2025.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,001 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

