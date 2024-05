Siltronic Aktie News: Siltronic präsentiert sich am Vormittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siltronic zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 74,80 EUR.

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 74,80 EUR. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 74,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 74,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 147 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 94,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 25,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,40 EUR. Dieser Wert wurde am 13.05.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 21,93 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,828 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 87,60 EUR an.

Am 02.05.2024 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,56 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 27,24 Prozent auf 343,50 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 472,10 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

2024 dürfte Siltronic einen Verlust von -0,001 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

