Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochvormittag in Grün

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Siltronic. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 80,35 EUR zu.

Um 09:05 Uhr wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 80,35 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Siltronic-Aktie sogar auf 80,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 80,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 497 Siltronic-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,25 EUR erreichte der Titel am 08.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 72,17 EUR.

Am 10.05.2022 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,47 EUR, nach 3,47 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 417,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 24.10.2024 dürfte Siltronic die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 8,00 EUR je Aktie belaufen.

