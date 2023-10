Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagvormittag mit Einbußen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 78,90 EUR nach.

Die Aktie verlor um 09:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 78,90 EUR. Die Siltronic-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 78,90 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 78,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.338 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,25 EUR. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 9,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 51,65 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,54 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 73,67 EUR.

Siltronic gewährte am 10.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,47 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 417,00 EUR im Vergleich zu 417,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 24.10.2024 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2021 8,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

