Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 65,50 EUR.

Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 65,50 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siltronic-Aktie bisher bei 65,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 65,10 EUR. Bisher wurden heute 2.064 Siltronic-Aktien gehandelt.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 94,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 30,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2024 bei 65,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 0,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,628 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 85,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 25.07.2024. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 1,83 EUR je Aktie verdient. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 351,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 403,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 24.10.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 28.10.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,862 EUR je Siltronic-Aktie.

