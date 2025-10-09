Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

So bewegt sich Siltronic

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 54,80 EUR zu.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:44 Uhr in Grün und gewann 3,2 Prozent auf 54,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siltronic-Aktie bei 55,55 EUR. Bei 53,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 38.966 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 10.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 20,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 31,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 42,15 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,100 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 0,200 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,00 EUR für die Siltronic-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 0,73 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,32 Prozent auf 329,10 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 351,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 28.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Siltronic.

Laut Analysten dürfte Siltronic im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR einfahren.

