Siltronic im Fokus

Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

09.11.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Siltronic zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 85,40 EUR.

Werbung

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 85,40 EUR zu. Bei 85,85 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 82,95 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 12.988 Aktien. Bei 88,35 EUR markierte der Titel am 11.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 3,45 Prozent Luft nach oben. Am 12.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 31,62 Prozent Luft nach unten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 73,67 EUR an. Am 10.05.2022 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 417,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 417,00 EUR umgesetzt worden waren. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 12.03.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 11.03.2025 werfen. Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 8,00 EUR je Siltronic-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie TecDAX-Handel aktuell: TecDAX letztendlich in Grün TecDAX-Handel aktuell: TecDAX mit Gewinnen XETRA-Handel: TecDAX bewegt sich am Mittwochmittag im Plus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siltronic Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com