Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 82,95 EUR.

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 82,95 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siltronic-Aktie bei 82,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 82,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 160 Siltronic-Aktien.

Am 11.10.2023 markierte das Papier bei 88,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 6,51 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2023 bei 58,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 73,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 10.05.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,47 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 417,00 EUR im Vergleich zu 417,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 12.03.2024 gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 11.03.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siltronic-Aktie in Höhe von 8,00 EUR im Jahr 2021 aus.

