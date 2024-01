Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochvormittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 91,15 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 91,15 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siltronic-Aktie bisher bei 91,15 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 92,45 EUR. Bisher wurden heute 907 Siltronic-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,13 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,40 EUR am 12.05.2023. Mit Abgaben von 35,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 79,67 EUR.

Siltronic ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,47 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 349,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 12.03.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 11.03.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 12,27 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX schwächelt am Dienstagmittag

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siltronic-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Freundlicher Handel: MDAX schlussendlich im Plus