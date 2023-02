Siltronic Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Siltronic

Um 04:22 Uhr ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,2 Prozent auf 82,55 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siltronic-Aktie bisher bei 81,85 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 48.341 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 117,50 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 29,74 Prozent niedriger. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,65 EUR. Abschläge von 59,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,75 EUR.

Am 10.05.2022 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 3,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 2,15 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siltronic im vergangenen Quartal 417,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siltronic 371,60 EUR umsetzen können.

Am 09.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2024 erwartet.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,00 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siltronic