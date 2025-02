Siltronic Aktie News: Siltronic präsentiert sich am Nachmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siltronic zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 42,46 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 42,46 EUR zu. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,64 EUR an. Bei 41,48 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 59.762 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 92,95 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 118,91 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.02.2025 bei 36,44 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,485 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 63,20 EUR.

Am 24.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,10 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 357,30 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 349,10 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 10.03.2026 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siltronic-Gewinn in Höhe von 2,38 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

XETRA-Handel MDAX letztendlich in Rot

Verluste in Frankfurt: TecDAX letztendlich schwächer

Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen MDAX nachmittags steigen