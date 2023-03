Siltronic Aktie News: Siltronic wird am Vormittag ausgebremst

Die Siltronic-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 67,50 EUR abwärts. Die Siltronic-Aktie sank bis auf 67,20 EUR. Mit einem Wert von 68,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.114 Siltronic-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 100,40 EUR erreichte der Titel am 10.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 32,77 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2022 auf bis zu 51,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 30,69 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 80,20 EUR an.

Siltronic ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,47 EUR, nach 2,15 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 417,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 371,60 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 11.05.2023 erwartet. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 03.05.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Siltronic ein EPS in Höhe von 8,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

