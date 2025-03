Siltronic Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Siltronic

Siltronic im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 44,64 EUR.

Um 15:51 Uhr rutschte die Siltronic-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 44,64 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 44,38 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 45,66 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 83.366 Aktien.

Am 21.03.2024 markierte das Papier bei 89,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 99,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,44 EUR ab. Mit Abgaben von 18,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2024 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,198 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 62,60 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Am 06.03.2025 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 1,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siltronic im vergangenen Quartal 360,60 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siltronic 349,10 Mio. EUR umsetzen können.

Die Siltronic-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 01.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Siltronic.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,500 EUR je Siltronic-Aktie.

