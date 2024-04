Siltronic im Fokus

Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Nachmittag nordwärts

10.04.24 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 80,20 EUR.

Werbung

Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere um 15:45 Uhr 1,6 Prozent. Bei 80,45 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 79,15 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21.177 Siltronic-Aktien. Am 09.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR an. Gewinne von 17,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 13.05.2023 auf bis zu 58,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,18 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,02 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 84,80 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 26.10.2023. Voraussichtlich am 02.05.2024 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 02.05.2025 dürfte Siltronic die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,027 EUR je Siltronic-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie AIXTRON, Siltronic & Co.: Chip-Aktien drehen trotz positiver Micron Technology-Nachrichten ins Minus TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siltronic von vor 3 Jahren verloren TecDAX aktuell: TecDAX fällt zum Start des Dienstagshandels

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siltronic Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com