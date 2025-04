Siltronic Aktie News: Siltronic zieht am Mittag deutlich an

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 9,3 Prozent auf 34,96 EUR zu.

Das Papier von Siltronic legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 9,3 Prozent auf 34,96 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 36,88 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,74 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 49.905 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 13.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 86,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 147,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,00 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Abschläge von 8,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,158 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,00 EUR.

Siltronic ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siltronic hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 1,01 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 360,60 Mio. EUR – ein Plus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 356,60 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Siltronic am 30.04.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 01.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Siltronic.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,272 EUR je Siltronic-Aktie.

