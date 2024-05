Siltronic Aktie News: Siltronic legt am Mittag zu

Kurs der Siltronic

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Siltronic. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 75,35 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 75,35 EUR zu. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 75,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.047 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 94,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Am 13.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Siltronic-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,828 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 87,60 EUR.

Siltronic gewährte am 02.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ein EPS von 3,56 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 343,50 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 27,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 472,10 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Siltronic am 25.07.2024 vorlegen. Am 24.07.2025 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,001 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

