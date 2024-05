Siltronic Aktie News: Siltronic verteuert sich am Freitagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 75,15 EUR zu.

Um 15:48 Uhr ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 75,15 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siltronic-Aktie bei 75,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 74,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.610 Siltronic-Aktien.

Bei 94,00 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,08 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,40 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 28,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,828 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 87,60 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Am 02.05.2024 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,56 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 27,24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 343,50 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 472,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Siltronic die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siltronic 2024 einen Verlust in Höhe von -0,001 EUR ausweisen wird.

