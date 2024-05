Siltronic Aktie News: Siltronic verteuert sich am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 74,85 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 74,85 EUR zu. Kurzfristig markierte die Siltronic-Aktie bei 75,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 74,55 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 1.241 Aktien.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 94,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 25,58 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.05.2023 bei 58,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 21,98 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,828 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 1,20 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 87,60 EUR.

Siltronic gewährte am 02.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,86 EUR gegenüber 3,56 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 27,24 Prozent auf 343,50 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 472,10 Mio. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,001 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX schließt in der Gewinnzone

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX klettert am Nachmittag

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt am Mittag zu