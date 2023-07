Siltronic Aktie News: Siltronic verteidigt Stellung am Nachmittag

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Bei der Siltronic-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 68,70 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Siltronic-Aktie um 15:40 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 68,70 EUR. Kurzfristig markierte die Siltronic-Aktie bei 68,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Siltronic-Aktie bei 67,90 EUR. Bei 68,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 7.038 Siltronic-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.02.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,00 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 51,65 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 33,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 71,67 EUR.

Siltronic ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Siltronic im vergangenen Quartal 417,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siltronic 417,00 EUR umsetzen können.

Die Siltronic-Bilanz für Q2 2023 wird am 27.07.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 26.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Siltronic.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 8,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

