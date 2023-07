Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Montagvormittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 68,50 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 68,50 EUR. In der Spitze fiel die Siltronic-Aktie bis auf 68,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 68,50 EUR. Zuletzt wechselten 379 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 08.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,25 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,37 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,65 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 71,67 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 10.05.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,47 EUR gegenüber 3,47 EUR im Vorjahresquartal. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 417,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.07.2024 erwartet.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,00 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

