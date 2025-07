Siltronic Aktie News: Siltronic zündet am Nachmittag Kursrakete

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Siltronic-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,4 Prozent auf 43,92 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 5,4 Prozent auf 43,92 EUR. Bei 44,24 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 41,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 58.943 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 80,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 32,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,14 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,109 EUR. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 46,00 EUR.

Am 30.04.2025 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,86 EUR in den Büchern gestanden. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 345,80 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 343,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siltronic-Verlust in Höhe von -2,727 EUR je Aktie aus.

