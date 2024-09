Blick auf Aktienkurs

Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagvormittag mit Kursplus

10.09.24 09:24 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 71,35 EUR.

Um 09:03 Uhr konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 71,35 EUR. Kurzfristig markierte die Siltronic-Aktie bei 71,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,15 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 204 Siltronic-Aktien umgesetzt. Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 94,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,74 Prozent. Bei 68,15 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 4,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Nachdem im Jahr 2023 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,640 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 87,00 EUR aus. Siltronic gewährte am 25.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,83 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 403,70 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 351,30 Mio. EUR. Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 24.10.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 28.10.2025. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,725 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX letztendlich im Aufwind Montagshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich in der Gewinnzone Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester

