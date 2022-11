Siltronic Aktie News: Siltronic steigt am Nachmittag

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 3,8 Prozent im Plus bei 71,60 EUR. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 71,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 62.733 Siltronic-Aktien.

Bei 142,80 EUR erreichte der Titel am 30.12.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2022 bei 51,65 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 81,50 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 10.05.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 417,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 371,60 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Siltronic am 07.03.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 8,00 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

