Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag im Minusbereich

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siltronic befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,7 Prozent auf 82,65 EUR ab.

Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:46 Uhr verlor das Papier 3,7 Prozent auf 82,65 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 82,60 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,85 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.484 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 88,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2023). Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 6,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2023 bei 58,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,34 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 73,67 EUR.

Am 10.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 417,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 417,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 12.03.2024 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 11.03.2025 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 8,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

