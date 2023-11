Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagvormittag mit roter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 84,25 EUR nach.

Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,9 Prozent auf 84,25 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Siltronic-Aktie bis auf 84,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.054 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.10.2023 bei 88,35 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,87 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,40 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 30,68 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 73,67 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 10.05.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 417,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 12.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 11.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Siltronic.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siltronic-Aktie in Höhe von 8,00 EUR im Jahr 2021 aus.

