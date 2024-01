Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Mittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siltronic zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 90,35 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 90,35 EUR. Die Siltronic-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 91,05 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 90,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.025 Siltronic-Aktien.

Am 09.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2023 Kursverluste bis auf 58,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 35,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 82,17 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Am 26.10.2023 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,10 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,28 Prozent zurück. Hier wurden 349,10 EUR gegenüber 417,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Siltronic am 12.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 11.03.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 12,27 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

