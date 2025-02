Aktienkurs im Fokus

Siltronic Aktie News: Siltronic legt am Nachmittag zu

11.02.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 42,64 EUR.

Das Papier von Siltronic konnte um 15:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 42,64 EUR. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 42,84 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,34 EUR. Zuletzt wechselten 37.888 Siltronic-Aktien den Besitzer. Am 16.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 92,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 117,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 04.02.2025 auf bis zu 36,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 14,54 Prozent wieder erreichen. Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,485 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 1,20 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 63,20 EUR für die Siltronic-Aktie aus. Siltronic ließ sich am 24.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 1,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 357,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 349,10 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,35 Prozent gesteigert. Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 06.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 10.03.2026. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,38 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie Montagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende freundlich Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX liegt letztendlich im Plus Freundlicher Handel: MDAX auf grünem Terrain

