Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 42,16 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 42,16 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siltronic-Aktie ging bis auf 42,16 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,34 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.302 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 92,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 120,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.02.2025 (36,44 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,485 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 63,20 EUR.

Am 24.10.2024 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 1,10 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,35 Prozent auf 357,30 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 349,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 10.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2024 2,38 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

