Siltronic Aktie News: Siltronic büßt am Vormittag ein

Kurs der Siltronic

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siltronic. Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 82,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,7 Prozent auf 82,50 EUR. Die Siltronic-Aktie sank bis auf 82,05 EUR. Bei 82,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 1.212 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,00 EUR) erklomm das Papier am 09.01.2024. 13,94 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,21 Prozent.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,02 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 84,80 EUR an.

Siltronic ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,10 EUR, nach 3,47 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 349,10 EUR – das entspricht einem Abschlag von 16,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 417,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 12.03.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 02.05.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,98 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX bewegt schlussendlich im Plus

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX nachmittags auf grünem Terrain

Freundlicher Handel: Letztendlich Gewinne im MDAX