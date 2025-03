Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Dienstagmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siltronic. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 44,64 EUR.

Die Siltronic-Aktie wies um 11:45 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 44,64 EUR abwärts. Die Siltronic-Aktie sank bis auf 44,26 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,96 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 19.097 Aktien.

Bei 89,05 EUR erreichte der Titel am 21.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 99,48 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.02.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,175 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 62,60 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 06.03.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 1,10 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,29 Prozent auf 360,60 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 349,10 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 30.04.2025 erwartet. Schätzungsweise am 01.05.2026 dürfte Siltronic die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,942 EUR je Siltronic-Aktie.

