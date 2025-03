Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagnachmittag tiefrot

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 5,0 Prozent auf 43,00 EUR abwärts.

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr 5,0 Prozent im Minus bei 43,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siltronic-Aktie bisher bei 42,84 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,96 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 70.500 Aktien.

Bei einem Wert von 89,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.03.2024). Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 107,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 36,44 EUR fiel das Papier am 04.02.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,26 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,175 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 0,200 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 62,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 06.03.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 1,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 349,10 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 360,60 Mio. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Siltronic am 30.04.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2025 -1,942 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

