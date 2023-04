Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagnachmittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel Siltronic 68,30 EUR

2,86% Charts

News

Analysen

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 68,25 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siltronic-Aktie sogar auf 69,45 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 20.515 Siltronic-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.04.2022 auf bis zu 95,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 28,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,65 EUR am 14.10.2022. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 32,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 71,00 EUR.

Am 10.05.2022 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,15 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 417,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 371,60 EUR umgesetzt.

Am 11.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 03.05.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 8,00 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Experten sehen bei Siltronic-Aktie weniger Potenzial

Siltronic-Aktie tiefer: Siltronic bekommt neuen Finanzvorstand

Siltronic-Aktie unter Druck - Hauck Aufhäuser warnt vor Risiken

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siltronic AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic AG

Bildquellen: Siltronic