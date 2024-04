Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siltronic befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 80,55 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 80,55 EUR. In der Spitze fiel die Siltronic-Aktie bis auf 80,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 80,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 859 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 16,70 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 27,50 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,02 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 84,80 EUR für die Siltronic-Aktie.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Am 02.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Siltronic dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 02.05.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siltronic ein EPS in Höhe von 0,027 EUR in den Büchern stehen haben wird.

