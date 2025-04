Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Nachmittag tiefer

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 33,08 EUR ab.

Um 15:51 Uhr ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 33,08 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siltronic-Aktie ging bis auf 32,44 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,02 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 36.340 Siltronic-Aktien.

Bei einem Wert von 86,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.04.2024). Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 161,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 32,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 53,00 EUR für die Siltronic-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 06.03.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 360,60 Mio. EUR im Vergleich zu 356,60 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Siltronic am 30.04.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2026 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,272 EUR je Siltronic-Aktie.

