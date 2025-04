Siltronic Aktie News: Anleger greifen bei Siltronic am Freitagvormittag zu

Siltronic im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Siltronic. Die Siltronic-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 34,02 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 34,02 EUR zu. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 34,10 EUR an. Bei 34,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 2.039 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.04.2024 bei 86,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 154,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,00 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 5,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 53,00 EUR.

Am 06.03.2025 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic ebenfalls 1,01 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite standen 360,60 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 356,60 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Siltronic am 30.04.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 01.05.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,272 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

