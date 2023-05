Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Nachmittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Siltronic 59,75 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 2,4 Prozent auf 59,70 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 58,40 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 71.792 Siltronic-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 93,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,95 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 51,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,48 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 71,00 EUR aus.

Am 10.05.2022 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 3,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Siltronic im vergangenen Quartal 417,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siltronic 417,00 EUR umsetzen können.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 11.05.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 26.07.2024.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,00 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

