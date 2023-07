Siltronic Aktie News: Siltronic legt am Dienstagvormittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 68,70 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 68,70 EUR zu. Bei 68,90 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 68,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 2.392 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 08.02.2023 markierte das Papier bei 87,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 27,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 51,65 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 71,67 EUR.

Siltronic ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 417,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 417,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 27.07.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 26.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Siltronic.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siltronic-Aktie in Höhe von 8,00 EUR im Jahr 2021 aus.

