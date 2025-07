Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 44,52 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 44,52 EUR abwärts. Die Siltronic-Aktie sank bis auf 44,30 EUR. Bei 44,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.039 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Bei 79,10 EUR erreichte der Titel am 02.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 77,67 Prozent zulegen. Bei 32,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 28,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,109 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,00 EUR für die Siltronic-Aktie.

Am 30.04.2025 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent auf 345,80 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 343,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.07.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,727 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

