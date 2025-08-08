DAX24.056 -0,4%ESt505.331 -0,3%Top 10 Crypto16,62 +2,3%Dow44.029 -0,3%Nas21.471 +0,1%Bitcoin103.798 +1,3%Euro1,1595 -0,5%Öl66,67 +0,5%Gold3.346 -1,5%
Notierung im Fokus

Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Nachmittag tiefer

11.08.25 16:09 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Nachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 36,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
37,20 EUR 0,38 EUR 1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 36,60 EUR. Bei 36,38 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 37,14 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.970 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 76,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.08.2024). Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 52,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 32,00 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 14,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,100 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,00 EUR an.

Am 29.07.2025 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 0,73 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,32 Prozent zurück. Hier wurden 329,10 Mio. EUR gegenüber 351,30 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte Siltronic die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,698 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

