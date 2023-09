Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag höher

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 73,30 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:27 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 73,30 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Siltronic-Aktie bei 73,55 EUR. Bei 72,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 5.178 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 08.02.2023 auf bis zu 87,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 19,03 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 51,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 73,67 EUR.

Siltronic ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 3,47 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 417,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 24.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Siltronic.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 8,00 EUR fest.

