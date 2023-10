Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Nachmittag kräftig

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,1 Prozent auf 84,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:51 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,1 Prozent auf 84,10 EUR zu. Bei 88,35 EUR erreichte die Siltronic-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 83,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 133.612 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei 88,35 EUR markierte der Titel am 11.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,05 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 51,65 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 73,67 EUR.

Am 10.05.2022 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 417,00 EUR im Vergleich zu 417,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Siltronic am 26.10.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 24.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Siltronic.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 8,00 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX startet mit Verlusten

SDAX aktuell: SDAX mit Kursplus

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Mittag mit Zuschlägen