Siltronic Aktie News: Siltronic springt am Vormittag an

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Siltronic. Zuletzt wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,7 Prozent auf 84,65 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere um 09:06 Uhr 5,7 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Siltronic-Aktie sogar auf 84,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 83,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 25.677 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 08.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,25 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 3,07 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,65 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 38,98 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 73,67 EUR an.

Siltronic ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 417,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 417,00 EUR.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Siltronic am 26.10.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 24.10.2024.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Siltronic-Gewinn in Höhe von 8,00 EUR je Aktie aus.

