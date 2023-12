Blick auf Siltronic-Kurs

Siltronic Aktie News: Siltronic legt am Nachmittag zu

11.12.23 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 83,50 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 83,50 EUR. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 84,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 83,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 12.753 Siltronic-Aktien umgesetzt. Mit einem Kursgewinn bis auf 92,90 EUR erreichte der Titel am 29.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,26 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2023 bei 58,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 30,06 Prozent wieder erreichen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 79,67 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 26.10.2023. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,47 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 349,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,28 Prozent verringert. Am 12.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 11.03.2025 werfen. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 8,00 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie Zuversicht in Frankfurt: TecDAX liegt letztendlich im Plus Börse Frankfurt in Grün: So entwickelt sich der TecDAX nachmittags Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX mit positivem Vorzeichen

