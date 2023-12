Siltronic Aktie News: Siltronic macht am Vormittag Boden gut

Siltronic im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 83,75 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 83,75 EUR. In der Spitze gewann die Siltronic-Aktie bis auf 83,75 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 83,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 727 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 29.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 92,90 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,40 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 30,27 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,67 EUR je Siltronic-Aktie an.

Am 26.10.2023 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,10 EUR gegenüber 3,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,28 Prozent auf 349,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 417,00 EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 12.03.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 11.03.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2021 8,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

